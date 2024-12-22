На Херсонщині внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 30-річний чоловік

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На Херсонщині внаслідок атаки російського дрона загинув місцевий житель, фото: post.factum
На Херсонщині внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 30-річний чоловікhttps://racurs.ua/ua/n202424-na-hersonschyni-vnaslidok-skydannya-vybuhivky-z-drona-zagynuv-30-richnyy-cholovik.htmlРакурс
Російські окупанти сьогодні, 22 грудня, завдали удару дроном по Бериславу на Херсонщині, в результаті загинула людина.
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Про це у своїх Telegram-каналах повідомили прес-служби Херсонської ОВА та Херсонської обласної прокуратури.
Близько 11.50 військовослужбовці армії рф завдали удару дроном по Бериславу в Херсонській області. Внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 30-річний чоловік, — зазначили в прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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