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Ракурс
На Херсонщині внаслідок атаки російського дрона загинув місцевий житель, фото: post.factum

На Херсонщині внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 30-річний чоловік

22 гру 2024, 19:57
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Російські окупанти сьогодні, 22 грудня, завдали удару дроном по Бериславу на Херсонщині, в результаті загинула людина.


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Про це у своїх Telegram-каналах повідомили прес-служби Херсонської ОВА та Херсонської обласної прокуратури.

Близько 11.50 військовослужбовці армії рф завдали удару дроном по Бериславу в Херсонській області. Внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 30-річний чоловік, — зазначили в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Джерело: Ракурс


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