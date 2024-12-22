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В Херсонской области в результате атаки российского дрона погиб местный житель, фото: post.factum

В Херсонской области в результате сброса взрывчатки с дрона погиб 30-летний мужчина

22 дек 2024, 19:57
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Російські окупанти сьогодні, 22 грудня, завдали удару дроном по Бериславу на Херсонщині, в результаті загинула людина.


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Про це у своїх Telegram-каналах повідомили прес-служби Херсонської ОВА та Херсонської обласної прокуратури.

Близько 11.50 військовослужбовці армії рф завдали удару дроном по Бериславу в Херсонській області. Внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 30-річний чоловік, — зазначили в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Источник: Ракурс


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