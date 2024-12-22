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Ракурс
Росіяни розстріляли полонених українських військових, фото: Офіс генпрокурора

Рашисти розстріляли чотирьох військовополонених на Донеччині — Офіс генпрокурора

22 гру 2024, 19:20
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На Донеччині російські загарбники розстріляли чотирьох військовополонених ЗСУ.


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Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу). Про це сьогодні, 22 грудня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що сьогодні у мережі була оприлюднена інформація про цю подію на Времівському напрямку у Волноваському районі:

  • під час артилерійського обстрілу четверо українських захисників були змушені укритись у приватному будинку. Після оточення російськими військовими вони вийшли з будівлі та потрапили в полон;
  • двох військовополонених залишили лежати на землі, а інших двох вивели на дорогу. Згодом усіх чотирьох українських військових цинічно розстріляли окупанти, грубо порушуючи положення Женевських конвенцій.

Наразі проводяться слідчі дії для встановлення усіх обставин злочину, — додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, раніше сьогодні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець з посиланням на відео 110-ї ОМБР повідомив про ймовірний розстріл рашистами п’ятьох українських військових, які здалися у полон.

Джерело: Ракурс


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