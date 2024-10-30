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Покровск планируют полностью заблокировать, фото: «Экспресс»
Покровск полностью заблокируют на въезд и выезд — МВАhttps://racurs.ua/n200746-pokrovsk-polnostu-zablokiruut-na-vezd-i-vyezd-mva.htmlРакурс
Місто Покровськ Донецької області повністю заблокують на в’їзд і виїзд з метою оборони.
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Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, повідомляє NV.
Добряк також закликав людей евакуюватися до блокування міста. Він зазначив, що Сили оборони вже перекривають околиці міста.
За його словами, окупанти вже перебувають за 6,7 км від однієї з околиць Покровська.
У місті наразі залишаються 11 тис. 900 жителів, із них 55 — це діти.
Ми закликаємо людей виїжджати хоча б на зиму, тому що в мороз буде дуже важко, тому що опалювального сезону не буде, але будуть пункти обігріву, — наголосив очільник МВА.
Джерело: NV
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