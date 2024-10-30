Еще один способ принудительной паспортизации придумали рашисты

Еще один способ принудительной паспортизации придумали рашистыhttps://racurs.ua/n200747-esche-odin-sposob-prinuditelnoy-pasportizacii-pridumali-rashisty.htmlРакурс
Колаборанти на тимчасово окупованих територіях України вигадали ще один спосіб примусової паспортизації місцевих жителів.
Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Колаборанти погрожують не давати тепло тим, хто не переуклав договір з постачальниками тепла. Проте для переукладання договору треба переоформити право власності на квартиру відповідно до законів окупанта, а також мати паспорт рф. Таким чином фактично тепло можна отримати лише за наявності червоної макулатури, — вказано в повідомленні.
У ЦНС наголошують, що такими діями ворог вкотре порушує міжнародне гуманітарне право й примушує українців отримувати паспорт рф, адже не визнає право української нації на існування.
ЦНС закликає повідомляти до анонімного чат-бота про всіх, хто допомагає росіянам тиснути на українців й пішов добровільно на співпрацю з ворогом.