Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На ТОТ триває примусова паспортизація, фото: «Корреспондент.нет»

Ще один спосіб примусової паспортизації вигадали рашисти

30 жов 2024, 18:55
999

Колаборанти на тимчасово окупованих територіях України вигадали ще один спосіб примусової паспортизації місцевих жителів.


.

Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Колаборанти погрожують не давати тепло тим, хто не переуклав договір з постачальниками тепла. Проте для переукладання договору треба переоформити право власності на квартиру відповідно до законів окупанта, а також мати паспорт рф. Таким чином фактично тепло можна отримати лише за наявності червоної макулатури, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що такими діями ворог вкотре порушує міжнародне гуманітарне право й примушує українців отримувати паспорт рф, адже не визнає право української нації на існування.

ЦНС закликає повідомляти до анонімного чат-бота про всіх, хто допомагає росіянам тиснути на українців й пішов добровільно на співпрацю з ворогом.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів