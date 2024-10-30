Ще один спосіб примусової паспортизації вигадали рашисти

На ТОТ триває примусова паспортизація, фото: «Корреспондент.нет»

https://racurs.ua/ua/n200747-sche-odyn-sposib-prymusovoyi-pasportyzaciyi-vygadaly-rashysty.html

Ракурс

Колаборанти на тимчасово окупованих територіях України вигадали ще один спосіб примусової паспортизації місцевих жителів.

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Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Колаборанти погрожують не давати тепло тим, хто не переуклав договір з постачальниками тепла. Проте для переукладання договору треба переоформити право власності на квартиру відповідно до законів окупанта, а також мати паспорт рф. Таким чином фактично тепло можна отримати лише за наявності червоної макулатури, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що такими діями ворог вкотре порушує міжнародне гуманітарне право й примушує українців отримувати паспорт рф, адже не визнає право української нації на існування.

ЦНС закликає повідомляти до анонімного чат-бота про всіх, хто допомагає росіянам тиснути на українців й пішов добровільно на співпрацю з ворогом.