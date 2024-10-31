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В Харькове задержали агентку военной разведки рф, фото: СБУ
В Харькове агент рф разведывала позиции ВСУ, предлагая военным услуги по клинингу — СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/n200769-v-harkove-agent-rf-razvedyvala-pozicii-vsu-predlagaya-voennym-uslugi-po-kliningu-sbu-foto.htmlРакурс
У Харкові СБУ затримала агентку воєнної розвідки рф (більш відомої як гру), яка готувала нову серію ракетно-бомбових ударів по місту.
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Про це сьогодні, 31 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що затримана — 63-річна місцева безробітна. Вона перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російської спецслужби, особу якого вже встановлено.
За інформацією слідства:
- жінка, за вказівкою гру, розвідувала координати для вогневого ураження підрозділів Сил оборони, які залучені до боїв на Харківському напрямку;
- для збирання розвідданих вона намагалася «втертися в довіру» до українських захисників, підтримуючи з ними «душевні» розмови;
- також вона пропонувала військовим за символічну оплату допомогти у побутових питаннях, зокрема поприбирати в помешканнях тимчасового проживання;
- отримані відомості зрадниця пересилала своєму російському куратору у вигляді скріншотів з позначками потенційних цілей на гугл-картах.
Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентку і після документування її злочинних дій затримали «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу військового об'єкта, -зазначили в СБУ. — У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським гру.
Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, — розповіли в СБУ.
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