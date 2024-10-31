У Харкові затримали агентку воєнної розвідки рф, фото: СБУ

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У Харкові СБУ затримала агентку воєнної розвідки рф (більш відомої як гру), яка готувала нову серію ракетно-бомбових ударів по місту.

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Про це сьогодні, 31 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що затримана — 63-річна місцева безробітна. Вона перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російської спецслужби, особу якого вже встановлено.

За інформацією слідства:

жінка, за вказівкою гру, розвідувала координати для вогневого ураження підрозділів Сил оборони, які залучені до боїв на Харківському напрямку;

для збирання розвідданих вона намагалася «втертися в довіру» до українських захисників, підтримуючи з ними «душевні» розмови;

також вона пропонувала військовим за символічну оплату допомогти у побутових питаннях, зокрема поприбирати в помешканнях тимчасового проживання;

отримані відомості зрадниця пересилала своєму російському куратору у вигляді скріншотів з позначками потенційних цілей на гугл-картах.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентку і після документування її злочинних дій затримали «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу військового об'єкта, -зазначили в СБУ. — У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським гру.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).