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Умерла девочка, которую душил, избивал кирпичом и сжигал сосед-подросток
Умерла девочка, которую душил, избивал кирпичом и сжигал сосед-подростокhttps://racurs.ua/n200783-umerla-devochka-kotoruu-dushil-izbival-kirpichom-i-sjigal-sosed-podrostok.htmlРакурс
Померла в лікарні дівчинка, яку душив, бив цеглою та спалював сусід-підліток.
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Про це 31 жовтня повідомив сергій Болвінов, начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області.
Дівчину знайшли живою на городі, 15-річна дівчина поверталася з дня народження з іншого села разом з сусідом. 17-річний хлопець почав чіплятися, а коли отримав відмову, напав.
Дівчинка вирвалася та побігла на вулицю. Саме там і отримала свої перші удари — шість разів цеглиною по голові. Вона втратила свідомість, а він потяг її з подвір’я на город.
Прямо біля огорожі зупинився — зґвалтував непритомну дівчину та спробував її задушити руками. А далі, вже на городі, розпочав спалювання — для цього облив подругу дизельним паливом.
Йшов дощ, запальничка не хотіла працювати, довелося йти за сірниками. Врешті одяг на дівчині зайнявся. Він не став чекати, поки тіло згорить, — пішов в дім, перевдягнувся, сховав свої речі за тумбочку та міцно заснув.
Розбудили його вже крики сусідів. Дівчину на землі, від якої йде дим, побачив чоловік з сусідньої ділянки, коли вийшов в туалет. Він одразу впізнав школярку, покликав її матір. Саме дощ і врятував життя — він не загасив полум’я повністю, але й не дав дитині згоріти.
Більше десяти днів дівчинка боролася за життя в лікарні, але врятувати її, на жаль, не вдалося. Від страшних травм вона померла сьогодні вночі в реанімації.
Хлопець не може пояснити, навіщо таке зробив. Він розповів всі деталі, але пояснення звірячої жорстокості немає. В ту ніч вдома нікого не було, тому що парубок живе вдвох з батьком, той був на нічній зміні, працює охоронцем. Матір покинула родину, коли хлопцю було сім років. Це було травмою, кажуть родичі.
А на початку російського вторгнення він пережив окупацію і це теж вплинуло на психіку, вважає батько. Агресію хлопець проявляв і раніше, у власній родині — одного разу вдарив скляною пляшкою по голові власну бабусю.
Загибла найстарша в багатодітній родині, батько помер. Мама виховує її та трьох молодших братів сама.
Нині хлопець під вартою, загрожує довічний термін.
Через смерть дівчини підозрюваному буде інкриміновано умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням.
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