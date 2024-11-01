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В Украине в ближайшее время не ожидаются графики отключений электроэнергии, фото:

Оснований для введения графиков отключений электроэнергии в настоящее время нет — «Укрэнерго»

1 ноя 2024, 15:57
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В Україні станом на сьогодні, 1 листопада, немає підстав для запровадження для населення графіків обмеження споживання електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго», коментуючи появу у ЗМІ інформації про ймовірне застосування графіків погодинних відключень в Україні вже з наступного тижня.

Зниження температури повітря на початку наступного тижня справді прогнозовано спричинить зростання рівня енергоспоживання. Але чи знадобиться при цьому застосування відключень (зокрема, побутових споживачів) — може спрогнозувати лише НЕК «Укренерго», яка прогнозів щодо застосування заходів обмеження наразі не надавала, — наголошують у компанії.

Зазначається, що наразі «Укренерго», спільно з Міненергетики, ОВА та енергетичними компаніями, робить усе можливе, щоб запобігти застосуванню обмежень споживання.

Просимо громадян довіряти тільки офіційним джерелам інформації, а експертів та посадових осіб енергетичних компаній — утриматись від коментарів, що виходять за межі їхньої компетенції, — наголошують в «Укренерго».

Нагадаємо, член наглядової ради «Центренерго» Володимир Величко заявив, що у зв’язку з похолоданням в Україні невдовзі можуть поновитися графіки відключень електроенергії. Згодом в «Центренерго» спростували цю заяву, заявивши, що ще це особиста думка Величка, яка не відображає позицію компанії.

Источник: Ракурс


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