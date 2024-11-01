Россияне нанесли авиаудар по Купянску, фото: 5.ua

https://racurs.ua/n200818-rashisty-udarili-kabom-po-pyatietajke-v-kupyanske-ova.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 1 листопада, близько 21.00 вдарили керованою авіабомбою по місту Куп’янську Харківської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Є влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Попередньо, постраждали дві людини. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків, — зазначив він.

Крім того, рашисти сьогодні, близько 14.55 завдали авіаудару по селу Вільхуватка Купʼянського району, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

В результаті пошкоджено приватні домоволодіння.

85-річна жінка та двоє чоловіків віком 87 і 59 років зазнали гострої реакції на стрес, — розповіли в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу.