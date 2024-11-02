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Ракурс
Киев под массированной атакой «шахедов» — обломки упали на дома

Киев под массированной атакой «шахедов» — обломки упали на дома (ФОТО)

2 ноя 2024, 08:12
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У ніч на 2 листопада Київ перебував під масованою атакою «шахедів».


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У Святошинському районі через падіння уламків постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували. У 16-поверхівці виникла пожежа на верхніх поверхах площею 15 м кв, яку вже ліквідували рятувальники. З будинку евакуювали 18 людей.

У Солом’янському районі впали уламки дронів — пошкоджено вікна будинків і щонайменше 5 автівок.

У Дніпровському районі також зафіксували падіння уламків. Обійшлося без постраждалих.

Атака БпЛА на столицю станом на 8.00 2 листопада триває. В місті працює ППО.

Источник: Ракурс


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