Київ під масованою атакою "шахедів" - уламки впали на будинки

https://racurs.ua/ua/n200819-kyyiv-pid-masovanou-atakou-shahediv-ulamky-vpaly-na-budynky-foto.html

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У ніч на 2 листопада Київ перебував під масованою атакою «шахедів».

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У Святошинському районі через падіння уламків постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували. У 16-поверхівці виникла пожежа на верхніх поверхах площею 15 м кв, яку вже ліквідували рятувальники. З будинку евакуювали 18 людей.

У Солом’янському районі впали уламки дронів — пошкоджено вікна будинків і щонайменше 5 автівок.

У Дніпровському районі також зафіксували падіння уламків. Обійшлося без постраждалих.

Атака БпЛА на столицю станом на 8.00 2 листопада триває. В місті працює ППО.