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В Харькове на месте попадания по расположению правоохранителей завершили разбор завалов
В Харькове на месте попадания по расположению правоохранителей завершили разбор завалов (ФОТО)https://racurs.ua/n200821-v-harkove-na-meste-popadaniya-po-raspolojeniu-pravoohraniteley-zavershili-razbor-zavalov-foto.htmlРакурс
Кількість поранених під час удару по Харкову збільшилася до 46 людей, одна людина загинула, повідомили у ДСНС регіону.
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Там зазначили, що аварійно-рятувальні роботи завершили опівночі.
Росіяни вдарили по дислокації поліцейських у Харкові, загинув полковник поліції.
Попередньо встановлено, що ворог вдарив ракетами С-300 по місцю дислокації поліцейських.
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