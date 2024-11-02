В Харькове на месте попадания по расположению правоохранителей завершили разбор завалов

В Харькове на месте попадания по расположению правоохранителей завершили разбор завалов (ФОТО)

https://racurs.ua/n200821-v-harkove-na-meste-popadaniya-po-raspolojeniu-pravoohraniteley-zavershili-razbor-zavalov-foto.html

2 ноя 2024, 08:58 999

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