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У Харкові на місці влучання по розташуванню правоохоронців завершили розбір завалів
У Харкові на місці влучання по розташуванню правоохоронців завершили розбір завалів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200821-u-harkovi-na-misci-vluchannya-po-roztashuvannu-pravoohoronciv-zavershyly-rozbir-zavaliv-foto.htmlРакурс
Кількість поранених під час удару по Харкову збільшилася до 46 людей, одна людина загинула, повідомили у ДСНС регіону.
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Там зазначили, що аварійно-рятувальні роботи завершили опівночі.
Росіяни вдарили по дислокації поліцейських у Харкові, загинув полковник поліції.
Попередньо встановлено, що ворог вдарив ракетами С-300 по місцю дислокації поліцейських.