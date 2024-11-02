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Ракурс
У Харкові на місці влучання по розташуванню правоохоронців завершили розбір завалів

У Харкові на місці влучання по розташуванню правоохоронців завершили розбір завалів (ФОТО)

2 лис 2024, 08:58
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Кількість поранених під час удару по Харкову збільшилася до 46 людей, одна людина загинула, повідомили у ДСНС регіону.


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Там зазначили, що аварійно-рятувальні роботи завершили опівночі.

Росіяни вдарили по дислокації поліцейських у Харкові, загинув полковник поліції.

Попередньо встановлено, що ворог вдарив ракетами С-300 по місцю дислокації поліцейських.

Джерело: Ракурс


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