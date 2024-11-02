У Харкові на місці влучання по розташуванню правоохоронців завершили розбір завалів

У Харкові на місці влучання по розташуванню правоохоронців завершили розбір завалів (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n200821-u-harkovi-na-misci-vluchannya-po-roztashuvannu-pravoohoronciv-zavershyly-rozbir-zavaliv-foto.html

2 лис 2024, 08:58 999

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