Спасибо за «ленд-лиз», снаряды вернем – морпехи затрофеили российский Т-72

https://racurs.ua/n200828-spasibo-za-lend-liz-snaryady-vernem-morpehi-zatrofeili-rossiyskiy-t-72-video.html

Ракурс

Воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти затрофеїли танк Т-72 російсько-окупаційних військ.

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Під час ворожого штурму на Курахівському напрямку на Донеччині бійці 137 ОБМП знищили ворожий екіпаж танку Т-72 за допомогою FPV-дронів.

У бригаді розповіли, що спільними зусиллями морпіхи з батальйону логістики 35 ОБрМП, 18-го та 137-го окремих батальйонів організували евакуацію трофейного танку. Його відновлять, а потім вже український екіпаж буде використовувати трофей проти окупантів.