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Дякуємо за «ленд-ліз», снаряди повернемо - морпіхи затрофеїли російський Т-72

Дякуємо за «ленд-ліз», снаряди повернемо — морпіхи затрофеїли російський Т-72 (ВІДЕО)

2 лис 2024, 11:47
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Воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти затрофеїли танк Т-72 російсько-окупаційних військ.


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Під час ворожого штурму на Курахівському напрямку на Донеччині бійці 137 ОБМП знищили ворожий екіпаж танку Т-72 за допомогою FPV-дронів.

У бригаді розповіли, що спільними зусиллями морпіхи з батальйону логістики 35 ОБрМП, 18-го та 137-го окремих батальйонів організували евакуацію трофейного танку. Його відновлять, а потім вже український екіпаж буде використовувати трофей проти окупантів.

Джерело: Ракурс


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