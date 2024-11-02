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В Феодосийском порту начали подъем уничтоженного украинским ракетным ударом БДК "Новочеркасск"
В Феодосийском порту начали подъем уничтоженного украинским ракетным ударом БДК «Новочеркасск» (ФОТО)https://racurs.ua/n200830-v-feodosiyskom-portu-nachali-podem-unichtojennogo-ukrainskim-raketnym-udarom-bdk-novocherkassk.htmlРакурс
У порту Феодосії розпочали підйом із дна знищеного українським ракетним ударом БДК «Новочеркаськ».
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Піднімають частинами, на фото пабліка «Кримський вітер» — уламок корми.
Тепер це високоякісний металобрухт, пишуть у цьому ТГ-каналі.
Російський великий десантний корабель був потоплений біля причалу у порту Феодосії 26 грудня 2023 року.
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