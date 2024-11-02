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В Феодосийском порту начали подъем уничтоженного украинским ракетным ударом БДК "Новочеркасск"

В Феодосийском порту начали подъем уничтоженного украинским ракетным ударом БДК «Новочеркасск» (ФОТО)

2 ноя 2024, 12:51
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У порту Феодосії розпочали підйом із дна знищеного українським ракетним ударом БДК «Новочеркаськ».


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Піднімають частинами, на фото пабліка «Кримський вітер» — уламок корми.

Тепер це високоякісний металобрухт, пишуть у цьому ТГ-каналі.

Російський великий десантний корабель був потоплений біля причалу у порту Феодосії 26 грудня 2023 року.

Источник: Ракурс


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