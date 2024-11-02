В Феодосийском порту начали подъем уничтоженного украинским ракетным ударом БДК "Новочеркасск"

https://racurs.ua/n200830-v-feodosiyskom-portu-nachali-podem-unichtojennogo-ukrainskim-raketnym-udarom-bdk-novocherkassk.html

Ракурс

У порту Феодосії розпочали підйом із дна знищеного українським ракетним ударом БДК «Новочеркаськ».

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Піднімають частинами, на фото пабліка «Кримський вітер» — уламок корми.

Тепер це високоякісний металобрухт, пишуть у цьому ТГ-каналі.

Російський великий десантний корабель був потоплений біля причалу у порту Феодосії 26 грудня 2023 року.