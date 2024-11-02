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У порту Феодосії розпочали підйом із дна знищеного українським ракетним ударом БДК "Новочеркаськ"
У порту Феодосії розпочали підйом знищеного українським ракетним ударом БДК «Новочеркаськ» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200830-u-portu-feodosiyi-rozpochaly-pidyom-znyschenogo-ukrayinskym-raketnym-udarom-bdk-novocherkask.htmlРакурс
У порту Феодосії розпочали підйом із дна знищеного українським ракетним ударом БДК «Новочеркаськ».
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Піднімають частинами, на фото пабліка «Кримський вітер» — уламок корми.
Тепер це високоякісний металобрухт, пишуть у цьому ТГ-каналі.
Російський великий десантний корабель був потоплений біля причалу у порту Феодосії 26 грудня 2023 року.