У порту Феодосії розпочали підйом із дна знищеного українським ракетним ударом БДК "Новочеркаськ"

https://racurs.ua/ua/n200830-u-portu-feodosiyi-rozpochaly-pidyom-znyschenogo-ukrayinskym-raketnym-udarom-bdk-novocherkask.html

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У порту Феодосії розпочали підйом із дна знищеного українським ракетним ударом БДК «Новочеркаськ».

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Піднімають частинами, на фото пабліка «Кримський вітер» — уламок корми.

Тепер це високоякісний металобрухт, пишуть у цьому ТГ-каналі.

Російський великий десантний корабель був потоплений біля причалу у порту Феодосії 26 грудня 2023 року.