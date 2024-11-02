Украина и Бельгия будут производить ракеты для сбития дронов. Фото:

https://racurs.ua/n200837-ukraina-i-kompaniya-thales-iz-belgii-budut-proizvodit-protivodronovye-rakety.html

Ракурс

Україна та Бельгія виготовлятимуть ракети для збиття дронів.

.

Українське оборонне підприємство підписало меморандум про співпрацю з бельгійською компанією Thales Belgium. Про це міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін 2 листопада повідомив у Telegram.

Угода передбачає, що бельгійська компанія спільно з українським заводом виготовлятиме ракети, щоб протидіяти ворожим безпілотникам. У перспективі ця співпраця може розширитися і Thales Belgium надасть Україні технологію виробництва цих ракет і запчастини до них.

Сметанін наголосив, що це співробітництво підсилить український оборонно-промисловий комплекс та захист критичної інфраструктури від російських БпЛА.

Дякую Thales за розширення співпраці з українськими оборонними компаніями та за підтримку обороноздатності нашої держави, — зазначив міністр.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що оборонно-промисловий комплекс України відновив виробництво патронів калібру 5,45×39 та 5,56×45 мм для Сил оборони. Фахівці припускають, що, найімовірніше, в Україні виготовляють гільзи та складають набої з готових комплектуючих.