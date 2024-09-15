Україна відновила виробництво патронів. Фото: «Про зброю»

https://racurs.ua/ua/n199319-ukrayina-zmogla-vidnovyty-vyrobnyctvo-patroniv-dlya-strileckoyi-zbroyi-foto.html

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Оборонно-промисловий комплекс України відновив виробництво патронів калібру 5,45×39 та 5,56×45 мм для ЗСУ.

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У мережі з’явилися фото з полігону, де відстріляли набої калібру 5,45×39 мм українського виробництва. За інформацією на упаковці, вони були виготовлені в червні 2024 року. Про це повідомляє «Мілітарний» із посиланням на телеграм-канал «Про зброю».

Вказується, що патрони споряджені кулею з суцільнометалевою оболонкою масою 4 грами. Її хвостова частина має заокруглену конічну форму, що має позитивно вплинути на балістичні характеристики та точність пострілу. А балістика українських патронів при стрільбі на відстань 400 м подібна до аналогічної у радянських армійських патронів 7Н6.

Також зазначається, що після того, як у 2014 році «Луганський патронний завод» перейшов під контроль окупантів, то «Укроборонпром» втратив свої потужності з виробництва боєприпасів до стрілецького озброєння. Саме тому відновлення виробництва є визначною подією для українського ОПК.

«Мілітарний» припускає, що, найімовірніше, в Україні виготовляють гільзи та складають набої з готових комплектуючих.

Нагадаємо, в Україні закуплять боєприпаси за кошти зібрані через платформу UNITED24. «Агенція оборонних закупівель» вже уклала контракт на суму 47 млн грн. Це перший такий контракт після дозволу уряду використовувати зібрані на платформі гроші для оборонних закупівель.

Джерело: «Мілітарний»