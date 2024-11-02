Гражданские пострадали в результате атаки рф. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n200839-armiya-rf-udarila-po-dnepropetrovschine-pyat-chelovek-postradali.html

Ракурс

Вибух прогримів на Дніпропетровщині у суботу, 2 листопада.

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Російська армія завдала удару по Дніпровському району. Внаслідок удару пошкоджена інфраструктура. Попередньо, п’ятеро людей поранені. Серед постраждалих — двоє дітей. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Місцева влада ще уточнює інформацію щодо наслідків вибуху.

Наразі невідомо, чим атакував ворог. Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку. У низці областей повітряна тривога тривала з 16.22 до 16.59.

Нагадаємо, 1 листопада російський безпілотник типу «Шахед» вдарив по житловому кварталу у Сумах. Вибух пошкодив дев’ятиповерхівку. Постраждалої п’ятеро цивільних — дві жінки та три чоловіки. Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.