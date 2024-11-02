Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Гражданские пострадали в результате атаки рф. Фото: ГСЧС

Армия рф ударила по Днепропетровщине — пять человек пострадали

2 ноя 2024, 17:50
999

Вибух прогримів на Дніпропетровщині у суботу, 2 листопада.


.

Російська армія завдала удару по Дніпровському району. Внаслідок удару пошкоджена інфраструктура. Попередньо, п’ятеро людей поранені. Серед постраждалих — двоє дітей. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Місцева влада ще уточнює інформацію щодо наслідків вибуху.

Наразі невідомо, чим атакував ворог. Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку. У низці областей повітряна тривога тривала з 16.22 до 16.59.

Нагадаємо, 1 листопада російський безпілотник типу «Шахед» вдарив по житловому кварталу у Сумах. Вибух пошкодив дев’ятиповерхівку. Постраждалої п’ятеро цивільних — дві жінки та три чоловіки. Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров