Разрушения в Киевской области. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n200853-ataka-shahedov-razrusheniya-zafiksirovali-v-treh-oblastyah-foto.html

Ракурс

Атака російських дронів-камікадзе призвела до руйнувань у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

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Повітряна тривога на Київщині тривала майже 11 годин. У регіоні активно працювали сили ППО, які знищили ворожі цілі. Влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не було зафіксовано. Уламки «Шахедів» впали у п’ятьох районах. Про це Київська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

У чотирьох багатоповерхівках у трьох районах вилетіли вікна. Також пошкоджено п’ять приватних будинків — вибиті вікна та двері, пошкоджені покрівлі та фасади. В одному з будинків загорівся дах, але пожежу вдалося ліквідувати.

Також уламки пошкодили три автомобілі, а один повністю знищили. В чотирьох районах Київщини внаслідок падіння уламків горіли трав’яний настил та лісова підстилка.

У селі в Чернігівській області уламки «Шахеда» поцілили у двоповерховий багатоквартирний будинок. Як поінформував голова ОВА В’ячеслав Чаус, пошкоджено вікна та двері, фундамент та покрівлю. Горіла господарська будівля, яка розташована поруч. Автомобілі також пошкоджені.

Били росіянами «Шахедами» й по Шостці у Сумській області. Міський голова Микола Нога поінформував у Facebook, що Шостку атакували відразу вісім БпЛА. Зруйновано інфраструктурні об‘єкти громади. Зараз тривають Аварійно-відновлювальні роботи. Попередньо, жертви відсутні.

Нагадаємо, вночі 3 листопада російські БпЛА атакували Київ, а повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала пʼять з половиною годин. У КМВА заявили про знешкодження всіх дронів, які загрожували столиці. Уламки впали у Шевченківському та Голосіївському районах.