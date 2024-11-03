Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия удара «шахедов» по ​​Киеву, фото: Алексей Гончаренко

В Киеве российские дроны повредили КНУ имени Шевченко (ФОТО)

3 ноя 2024, 16:34
999

У Києві сьогодні, 3 листопада, вранці Навчально-науковий інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка та гуртожиток 24 постраждали внаслідок падіння уламків безпілотників.


.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці вишу, де опубліковані фото спричинених руйнувань.

Ми щиро дякуємо всім небайдужим студентам, викладачам і працівникам інституту, а також усім волонтерам, які оперативно допомогли з прибиранням будівель інституту та гуртожитку! — вказано в повідомленні.

Наслідки удару «шахедів» по Києву, фото: КНУ імені Шевченка

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров