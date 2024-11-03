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Ракурс
Наслідки удару «шахедів» по Києву, фото: Олексій Гончаренко

У Києві російські дрони пошкодили КНУ імені Шевченка (ФОТО)

3 лис 2024, 16:34
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У Києві сьогодні, 3 листопада, вранці Навчально-науковий інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка та гуртожиток 24 постраждали внаслідок падіння уламків безпілотників.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці вишу, де опубліковані фото спричинених руйнувань.

Ми щиро дякуємо всім небайдужим студентам, викладачам і працівникам інституту, а також усім волонтерам, які оперативно допомогли з прибиранням будівель інституту та гуртожитку! — вказано в повідомленні.

Наслідки удару «шахедів» по Києву, фото: КНУ імені Шевченка

Джерело: Ракурс


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