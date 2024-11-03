Наслідки удару «шахедів» по Києву, фото: Олексій Гончаренко

https://racurs.ua/ua/n200864-u-kyievi-rosiyski-drony-poshkodyly-knu-imeni-shevchenka-foto.html

Ракурс

У Києві сьогодні, 3 листопада, вранці Навчально-науковий інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка та гуртожиток 24 постраждали внаслідок падіння уламків безпілотників.

.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці вишу, де опубліковані фото спричинених руйнувань.