800 групп по ущербу «шахедов» профинансировали США в 2024 году

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
США профинансировали сотни групп по сбитию вражеских беспилотников, фото: Бриджит Бринк
800 групп по ущербу «шахедов» профинансировали США в 2024 годуhttps://racurs.ua/n200865-800-grupp-po-uscherbu-shahedov-profinansirovali-ssha-v-2024-godu.htmlРакурс
США у 2024 році профінансували 800 мобільних вогневих груп зі збиття російських безпілотників.
.
Про це сьогодні, 3 листопада, на своїй сторінці в соцмережі X повідомила посол США в Україні Бріджіт Брінк.
Мобільні вогневі групи Нацгвардії та ДПСУ рятують життя своєю успішною роботою, захищаючи людей та критичну інфраструктуру від нападу з боку Росії, — наголосила Брінк.
За її словами, профінансовані США мобільні групи з 1 січня 2024 року збили понад 200 дронів.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...