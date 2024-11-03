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США профінансували сотні груп зі збиття ворожих безпілотників, фото: Бріджіт Брінк

800 груп зі збиття «шахедів» профінансували США у 2024 році

3 лис 2024, 16:57
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США у 2024 році профінансували 800 мобільних вогневих груп зі збиття російських безпілотників.


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Про це сьогодні, 3 листопада, на своїй сторінці в соцмережі X повідомила посол США в Україні Бріджіт Брінк.

Мобільні вогневі групи Нацгвардії та ДПСУ рятують життя своєю успішною роботою, захищаючи людей та критичну інфраструктуру від нападу з боку Росії, — наголосила Брінк.

За її словами, профінансовані США мобільні групи з 1 січня 2024 року збили понад 200 дронів.

Джерело: Ракурс


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