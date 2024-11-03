800 груп зі збиття «шахедів» профінансували США у 2024 році

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США профінансували сотні груп зі збиття ворожих безпілотників, фото: Бріджіт Брінк
800 груп зі збиття «шахедів» профінансували США у 2024 роціhttps://racurs.ua/ua/n200865-800-grup-zi-zbyttya-shahediv-profinansuvaly-ssha-u-2024-roci.htmlРакурс
США у 2024 році профінансували 800 мобільних вогневих груп зі збиття російських безпілотників.
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Про це сьогодні, 3 листопада, на своїй сторінці в соцмережі X повідомила посол США в Україні Бріджіт Брінк.
Мобільні вогневі групи Нацгвардії та ДПСУ рятують життя своєю успішною роботою, захищаючи людей та критичну інфраструктуру від нападу з боку Росії, — наголосила Брінк.
За її словами, профінансовані США мобільні групи з 1 січня 2024 року збили понад 200 дронів.
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