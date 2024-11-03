Киевщина продолжает ликвидацию последствий ночной атаки — повреждения в пяти районах

Российские дроны в ночь на 3 ноября атаковали Киевщину, фото: ГСЧС Киевщины

https://racurs.ua/n200868-kievschina-prodoljaet-likvidaciu-posledstviy-nochnoy-ataki-povrejdeniya-v-pyati-rayonah.html

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Київщина продовжує ліквідацію наслідків російської атаки, котра сталася в ніч на сьогодні, 3 листопада.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Постраждалих серед населення немає. Влучання в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури відсутні, — розповів він.

Зазначається, що станом на 17.30 пошкодження внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовані в п’яти районах області. Пошкоджено: