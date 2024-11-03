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Российские дроны в ночь на 3 ноября атаковали Киевщину, фото: ГСЧС Киевщины

Киевщина продолжает ликвидацию последствий ночной атаки — повреждения в пяти районах

3 ноя 2024, 18:52
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Київщина продовжує ліквідацію наслідків російської атаки, котра сталася в ніч на сьогодні, 3 листопада.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Постраждалих серед населення немає. Влучання в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури відсутні, — розповів він.

Зазначається, що станом на 17.30 пошкодження внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовані в п’яти районах області. Пошкоджено:

  • фасади та вікна у квартирах семи багатоповерхових житлових будинків в трьох районах;
  • шість приватних будинків;
  • 21 легкове авто, одне з яких знищено;
  • дві господарчі споруди.
  • У шести місцях ліквідовано пожежі трав’яного настилу та лісової підстилки.

Російські дрони в ніч на 3 листопада атакували Київщину, фото: ДСНС Київщини

Источник: Ракурс


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