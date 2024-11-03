Киевщина продолжает ликвидацию последствий ночной атаки — повреждения в пяти районах

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские дроны в ночь на 3 ноября атаковали Киевщину, фото: ГСЧС Киевщины
Киевщина продолжает ликвидацию последствий ночной атаки — повреждения в пяти районахhttps://racurs.ua/n200868-kievschina-prodoljaet-likvidaciu-posledstviy-nochnoy-ataki-povrejdeniya-v-pyati-rayonah.htmlРакурс
Київщина продовжує ліквідацію наслідків російської атаки, котра сталася в ніч на сьогодні, 3 листопада.
.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Постраждалих серед населення немає. Влучання в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури відсутні, — розповів він.
Зазначається, що станом на 17.30 пошкодження внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовані в п’яти районах області. Пошкоджено:
- фасади та вікна у квартирах семи багатоповерхових житлових будинків в трьох районах;
- шість приватних будинків;
- 21 легкове авто, одне з яких знищено;
- дві господарчі споруди.
- У шести місцях ліквідовано пожежі трав’яного настилу та лісової підстилки.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...