Київщина продовжує ліквідацію наслідків нічної атаки — пошкодження у п’яти районах

Російські дрони в ніч на 3 листопада атакували Київщину, фото: ДСНС Київщини

https://racurs.ua/ua/n200868-kyyivschyna-prodovjuie-likvidaciu-naslidkiv-nichnoyi-ataky-poshkodjennya-u-p-yaty-rayonah.html

Ракурс

Київщина продовжує ліквідацію наслідків російської атаки, котра сталася в ніч на сьогодні, 3 листопада.

.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Постраждалих серед населення немає. Влучання в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури відсутні, — розповів він.

Зазначається, що станом на 17.30 пошкодження внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовані в п’яти районах області. Пошкоджено: