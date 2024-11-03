Київщина продовжує ліквідацію наслідків нічної атаки — пошкодження у п’яти районах

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Російські дрони в ніч на 3 листопада атакували Київщину, фото: ДСНС Київщини
Київщина продовжує ліквідацію наслідків нічної атаки — пошкодження у п’яти районахhttps://racurs.ua/ua/n200868-kyyivschyna-prodovjuie-likvidaciu-naslidkiv-nichnoyi-ataky-poshkodjennya-u-p-yaty-rayonah.htmlРакурс
Київщина продовжує ліквідацію наслідків російської атаки, котра сталася в ніч на сьогодні, 3 листопада.
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Постраждалих серед населення немає. Влучання в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури відсутні, — розповів він.
Зазначається, що станом на 17.30 пошкодження внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовані в п’яти районах області. Пошкоджено:
- фасади та вікна у квартирах семи багатоповерхових житлових будинків в трьох районах;
- шість приватних будинків;
- 21 легкове авто, одне з яких знищено;
- дві господарчі споруди.
- У шести місцях ліквідовано пожежі трав’яного настилу та лісової підстилки.
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