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Ракурс
Дроны снова атаковали Киев, россия попала по жилому кварталу Харькова

Дроны снова атаковали Киев, россия попала по жилому кварталу Харькова

4 ноя 2024, 08:32
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Уночі російські дрони знову атакували Київ. Уламки впали на відкритій території в Оболонському та Деснянському районах — там спалахнула трава, але минулося без постраждалих і руйнувань.


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14 людей постраждали у Харкові: росія вкотре поцілила по житловому кварталу міста. Через авіаудар пошкоджено супермаркет, житлові багатоповерхівки, нежитлові приміщення, вибито вікна на ринку.

Серед постраждалих четверо поліцейських.

Вночі агресор атакував ракетою Дніпровський район. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Понівечена інфраструктура. Ніхто не постраждав, сказав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Били окупанти і по Нікопольщині. Дроном-камікадзе поцілили по райцентру. Артилерією — по Марганецькій громаді. Люди неушкоджені, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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