Дрони знову атакували Київ, росія влучила по житловому кварталу Харкова

https://racurs.ua/ua/n200877-drony-znovu-atakuvaly-kyyiv-rosiya-vluchyla-po-jytlovomu-kvartalu-harkova-foto.html

Ракурс

Уночі російські дрони знову атакували Київ. Уламки впали на відкритій території в Оболонському та Деснянському районах — там спалахнула трава, але минулося без постраждалих і руйнувань.

.

14 людей постраждали у Харкові: росія вкотре поцілила по житловому кварталу міста. Через авіаудар пошкоджено супермаркет, житлові багатоповерхівки, нежитлові приміщення, вибито вікна на ринку.

Серед постраждалих четверо поліцейських.

Вночі агресор атакував ракетою Дніпровський район. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Понівечена інфраструктура. Ніхто не постраждав, сказав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.