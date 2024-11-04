Автобус в Киеве устроил масштабное ДТП, есть погибшие

https://racurs.ua/n200878-avtobus-v-kieve-ustroil-masshtabnoe-dtp-est-pogibshie-video.html

Ракурс

У Києві на Теремках автобус улаштував масштабну ДТП. Це сталося на вулиці Академіка Заболотного.

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Уранці 3 листопада водій автобуса «Мереседес» втратив керування, протаранив низку автомобілів і врізався в кіоски на узбіччі. На відео з місця події помітно щонайменше два нерухомих тіла.