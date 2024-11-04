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Автобус у Києві влаштував масштабну ДТП, є загиблі
Автобус у Києві влаштував масштабну ДТП, є загиблі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200878-avtobus-u-kyievi-vlashtuvav-masshtabnu-dtp-ie-zagybli-video.htmlРакурс
У Києві на Теремках автобус улаштував масштабну ДТП. Це сталося на вулиці Академіка Заболотного.
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Уранці 3 листопада водій автобуса «Мереседес» втратив керування, протаранив низку автомобілів і врізався в кіоски на узбіччі. На відео з місця події помітно щонайменше два нерухомих тіла.