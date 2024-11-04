Россияне начали вывозить подбитую бронетехнику с поля боя

https://racurs.ua/n200882-rossiyane-nachali-vyvozit-podbituu-bronetehniku-s-polya-boya.html

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Військові рф в Україні змінили тенденцію — почали евакуювати пошкоджену техніку з поля бою на Курахівському напрямку.

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Раніше окупанти цього не робили, розповів начальник відділення комунікацій 46 аеромобільної бригади Олександр Невідомий.

Раніше, дійсно, ворог не евакуював техніку, ми її добивали. Зараз ми спостерігаємо те, що ворог намагається евакуювати техніку, ремонтує її і в подальших штурмах задіює, — повідомив речник бригади для «Суспільне Донбас».

Невідомий вважає, що ця тенденція пов’язана з великими втратами росіян у техніці. Лише за жовтень бійці 46 бригади знищили майже сотню одиниць бронетехніки біля Курахового.

Наприклад, за минулий місяць, за жовтень, наша бригада знищила 34 танки, 63 бронемашини, тобто БТРи, МТЛБ, БМП, і відповідно по живій силі ворога були чималі знищення і поранених. Тобто 826 росіян, якщо не помиляюсь, було знищено чи поранено нашою бригадою. І також наша бригада почала знищувати безпілотні літальні апарати типу ZALA, Supercam. За той місяць ми знищили вісім одиниць таких літальних апаратів.

Попри це, окупаційні війська не припиняють штурмів та готуються до нових атак.