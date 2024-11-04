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Взрывотехник погиб во время разминирования в Херсоне. Фото: НПУ
Взрывотехник погиб во время разминирования в Херсонеhttps://racurs.ua/n200896-vzryvotehnik-pogib-vo-vremya-razminirovaniya-v-hersone.htmlРакурс
Вибух прогримів у Херсоні під час розмінування приватного домоволодіння.
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Внаслідок вибуху смертельні поранення отримав капітан поліції Олександр Вітер. Трагедія сталася в Інженерному Херсонської міської громади. Про це Національна поліція України 4 листопада повідомила у Telegram.
Зазначається, що група працівників вибухотехнічної служби вирушила на чергове завдання. Правоохоронці перевіряли інформацію херсонців про залишені боєприпаси після російської дронової атаки.
У поліції поінформували, що загиблому вибухотехніку був 41 рік. У поліції він прослужив 10 років. Він працював у батальйоні патрульної служби поліції особливого призначення «Херсон» та у вибухотехнічному відділі.
Нагадаємо, 3 листопада в селищі Дніпровське Херсонської області 50-річний чоловік натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму, контузію та травматичну ампутацію ноги.
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