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Ракурс
Вибухотехнік загинув під час розмінування у Херсоні. Фото: поліція

Вибухотехнік загинув під час розмінування у Херсоні

4 лис 2024, 17:48
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Вибух прогримів у Херсоні під час розмінування приватного домоволодіння.


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Внаслідок вибуху смертельні поранення отримав капітан поліції Олександр Вітер. Трагедія сталася в Інженерному Херсонської міської громади. Про це Національна поліція України 4 листопада повідомила у Telegram.

Зазначається, що група працівників вибухотехнічної служби вирушила на чергове завдання. Правоохоронці перевіряли інформацію херсонців про залишені боєприпаси після російської дронової атаки.

У поліції поінформували, що загиблому вибухотехніку був 41 рік. У поліції він прослужив 10 років. Він працював у батальйоні патрульної служби поліції особливого призначення «Херсон» та у вибухотехнічному відділі.

Капітан поліції Олександр Вітер. Фото: НПУ

Нагадаємо, 3 листопада в селищі Дніпровське Херсонської області 50-річний чоловік натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму, контузію та травматичну ампутацію ноги.

Джерело: Ракурс


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