Морпехи ВСУ разгромили российский десант. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n200898-morpehi-vsu-razgromili-rossiyskiy-desant-na-kurschine-video.html

Ракурс

Російська армія зазнала нових втрат у Курській області рф.

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Миколаївські морпіхи розгромили ворожий десант силами артилерії та ударних дронів 36-ї окремої бригади морської піхоти. По противнику працювали й з переносного протиракетного комплексу Javelin. Про це прес-служба 36-ї ОБрМП повідомила у Telegram.

Демократія в дії! Тотальний розбір БМП штурмової групи росіян на Курщині розрахунком «Джавеліна» миколаївських морпіхів. Накат десанту розгромлений силами артилерії та ударних дронів бригади, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аеророзвідку морським піхотинцям забезпечував підрозділ ГРИФОН501.

Нагадаємо, 3 листопада в районі Покровська підрозділ Національної гвардії України «Гострі Картузи» зупинив штурм окупантів. Росіяни кинули в атаку бойову техніку, яка була оснащена додатковим захистом у вигляді антидронових мангалів, але в ході бою була знищена одна бойова машина піхоти та два танки.