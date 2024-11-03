Спалена російська бронетехніка. Фото: «Гострі Картузи»

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Гвардійці продовжують знищувати російських окупантів у Донецькій області.

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Зокрема, в районі Покровська підрозділ Національної гвардії України «Гострі Картузи» зупинив штурм окупантів. Росіяни вранці 3 листопада кинули в атаку бойову техніку, яка була оснащена додатковим захистом у вигляді антидронових мангалів, які в теорії мали б захистити її від українських безпілотників. Однак цього не сталося. Про це «Гострі Картузи» повідомили у Telegram.

В ході бою була знищена одна бойова машина піхоти та два танки.

Як відомо, підрозділ НГУ «Гострі Картузи» залучили до оборони Покровська в кінці жовтня 2024 року. Ці гвардійці знищують окупантів за допомогою ударних БпЛА.

Нагадаємо, бійці РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» знищили російські гармати, військові автомобілі, окупантів та склади боєкомплекту на Краматорському напрямку. Відео бойової роботи вони опублікували в мережі.