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Ракурс
Сожженная российская бронетехника. Фото: «Острые картузы»

«Острые картузы» испепелили российскую бронетехнику под Покровском (ФОТО)

3 ноя 2024, 14:50
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Гвардійці продовжують знищувати російських окупантів у Донецькій області.


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Зокрема, в районі Покровська підрозділ Національної гвардії України «Гострі Картузи» зупинив штурм окупантів. Росіяни вранці 3 листопада кинули в атаку бойову техніку, яка була оснащена додатковим захистом у вигляді антидронових мангалів, які в теорії мали б захистити її від українських безпілотників. Однак цього не сталося. Про це «Гострі Картузи» повідомили у Telegram.

В ході бою була знищена одна бойова машина піхоти та два танки.

Як відомо, підрозділ НГУ «Гострі Картузи» залучили до оборони Покровська в кінці жовтня 2024 року. Ці гвардійці знищують окупантів за допомогою ударних БпЛА.

Спалена російська бронетехніка. Фото: «Гострі Картузи»

Спалена російська бронетехніка. Фото: «Гострі Картузи»

Спалена російська бронетехніка. Фото: «Гострі Картузи»

Нагадаємо, бійці РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» знищили російські гармати, військові автомобілі, окупантів та склади боєкомплекту на Краматорському напрямку. Відео бойової роботи вони опублікували в мережі.

Источник: Ракурс


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