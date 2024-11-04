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Морпіхи ЗСУ розгромили російський десант. Скріншот з відео
Морпіхи ЗСУ розгромили російський десант на Курщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200898-morpihy-zsu-rozgromyly-rosiyskyy-desant-na-kurschyni-video.htmlРакурс
Російська армія зазнала нових втрат у Курській області рф.
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Миколаївські морпіхи розгромили ворожий десант силами артилерії та ударних дронів 36-ї окремої бригади морської піхоти. По противнику працювали й з переносного протиракетного комплексу Javelin. Про це прес-служба 36-ї ОБрМП повідомила у Telegram.
Демократія в дії! Тотальний розбір БМП штурмової групи росіян на Курщині розрахунком «Джавеліна» миколаївських морпіхів. Накат десанту розгромлений силами артилерії та ударних дронів бригади, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що аеророзвідку морським піхотинцям забезпечував підрозділ ГРИФОН501.
Нагадаємо, 3 листопада в районі Покровська підрозділ Національної гвардії України «Гострі Картузи» зупинив штурм окупантів. Росіяни кинули в атаку бойову техніку, яка була оснащена додатковим захистом у вигляді антидронових мангалів, але в ході бою була знищена одна бойова машина піхоти та два танки.