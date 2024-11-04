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Ракурс
Двое детей пострадали из-за взрыва мины на Харьковщине. Фото: КМВА

Двое детей пострадали из-за взрыва мины на Харьковщине

4 ноя 2024, 20:47
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Діти дістали поранення внаслідок вибуху в Харківській області.


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Вибухонебезпечний предмет здетонував у селі Гусарівка Барвінківської громади Ізюмського району. Внаслідок цього постраждали двоє хлопчиків 11 і 12 років. Дітей госпіталізували з вибуховими травмами із множинними уламковими пошкодженнями ніг. Про це Харківська ОВА 4 листопада повідомила у Telegram.

В обласній військовій адміністрації нагадали, що у регіоні мінна небезпека залишається високою. Заявили, що в разі виявлення вибухонебезпечного предмета, потрібно повідомити про знахідку за одним із номерів: 101, 102 або 112.

Нагадаємо, у Херсоні під час розмінування приватного домоволодіння загинув поліцейський вибухотехнік. Внаслідок вибуху смертельні поранення отримав 41-річний капітан поліції Олександр Вітер.

Источник: Ракурс


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