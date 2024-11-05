В «Слуге народа» заверили, что украинцев не будут наказывать за хранение бытового объема дров

Рада приняла скандальный законопроект об ответственности за хранение дров, фото:

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У «Слузі народу» запевнили, що проголосований нещодавно Верховною Радою резонансний законопроект № 9665 щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини не спрямований проти населення, яке використовує дрова для обігріву власного помешкання.

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Стверджується, що законопроект передбачив можливість для населення зберігати необхідні для опалювального сезону обсяги деревини «навіть дещо із запасом». Про це заявив один із авторів законопроекту, заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк, повідомила у своєму Telegram-каналі речниця «Слуги народ» Юлія Палійчук.

В окремих ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що начебто норми проголосованого законопроєкту забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджуючих документів. Такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності і є не просто довільним трактування проголосованих норм, а відвертою неправдою, — запевнив депутат.

За слова Павлюка, законопроект стосується «чорних лісорубів» та незаконних пилорам — він покликаний зупинити незаконні вирубки й не стосується деревини побутового обсягу.

Нардеп зазначив, що для настання кримінальної відповідальності необхідно зберігання на суму понад 30 тис. грн, що за даними сервісу «ДроваЄ" становить 30 м куб. сосни або 15 м куб. дуба.

Іншими словами, особа не несе жодної відповідальності за зберігання 30 м куб. соснових дров, або 15 м куб. дубових, — наголосив він. — Це той об'єм, який потрібен домогосподарству на опалювальний сезон, і навіть дещо із запасом.

Тому для звичайних домогосподарств, які не займаються переробкою чи продажем деревини у промислових масштабах, цей законопроект значення не матиме, — додав він.

Також Павлюк запевнив, що закон не має зворотної сили в часі стосовно тих громадян, хто вже підготував запаси деревини.

Навіть якщо хтось, розуміючи складність ситуації, невизначеність в енергетиці, заготував на цю зиму більше, ніж 15 кубів дубових дров чи 30 куб. м соснових, для них немає причин перейматися. Закон не має зворотної сили в часі, відтак державні органи, зокрема й поліція, не має права вимагати документи на наявну деревину, яка придбана до набрання законом чинності, — наголосив він.

Павлюк також зауважив, що опалювальний сезон вже розпочався, тому відповідні норми закону запрацюють не раніше, ніж з початку підготовки до наступного опалювального сезону.