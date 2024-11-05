Президентские выборы начались в США — уже известны результаты на первом участке

В США начались президентские выборы

https://racurs.ua/n200910-prezidentskie-vybory-nachalis-v-ssha-uje-izvestny-rezultaty-na-pervom-uchastke.html

Ракурс

У США сьогодні, 5 листопада, відбувається голосування на президентських виборах.

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Вже відомі результати на першій дільниці, повідомляє CNN.

Зазначається, що на дільниці у крихітному містечку Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі всі виборці уже визначилися зі своїми президентськими уподобаннями — там віце-президент Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп набрали по три голоси.

У голосуванні взяли участь четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців, — зазначає видання.

У цьому містечку, розташованому вздовж американсько-канадського кордону, виборчу дільницю відкрили й невдовзі закрили відразу після опівночі за традицією, яка бере свій початок з 1960 року:

за традицією, всі виборці, які мають право голосу, збираються в нині недіючому готелі «Бальзамс» у Діксвілл-Нотч, щоб віддати свої таємні голоси після відкриття виборчих дільниць опівночі;

після кожного голосування відбувається підрахунок голосів — таким чином результати тут оголошують на кілька годин раніше, ніж деінде, що робить це місце привабливим для репортерів, яких часто більше, ніж виборців.

Джерело: CNN