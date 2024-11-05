Президентские выборы начались в США — уже известны результаты на первом участке

Ракурсhttps://racurs.ua/
В США начались президентские выборы
Президентские выборы начались в США — уже известны результаты на первом участкеhttps://racurs.ua/n200910-prezidentskie-vybory-nachalis-v-ssha-uje-izvestny-rezultaty-na-pervom-uchastke.htmlРакурс
У США сьогодні, 5 листопада, відбувається голосування на президентських виборах.
.
Вже відомі результати на першій дільниці, повідомляє CNN.
Зазначається, що на дільниці у крихітному містечку Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі всі виборці уже визначилися зі своїми президентськими уподобаннями — там віце-президент Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп набрали по три голоси.
У голосуванні взяли участь четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців, — зазначає видання.
У цьому містечку, розташованому вздовж американсько-канадського кордону, виборчу дільницю відкрили й невдовзі закрили відразу після опівночі за традицією, яка бере свій початок з 1960 року:
- за традицією, всі виборці, які мають право голосу, збираються в нині недіючому готелі «Бальзамс» у Діксвілл-Нотч, щоб віддати свої таємні голоси після відкриття виборчих дільниць опівночі;
- після кожного голосування відбувається підрахунок голосів — таким чином результати тут оголошують на кілька годин раніше, ніж деінде, що робить це місце привабливим для репортерів, яких часто більше, ніж виборців.
Джерело: CNN
Читайте также
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...