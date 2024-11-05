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Денис Шмыгаль, фото: Telegram-канал премьер-министра
Во всех регионах стартовал отопительный сезон — Шмыгальhttps://racurs.ua/n200917-vo-vseh-regionah-startoval-otopitelnyy-sezon-shmygal.htmlРакурс
В Україні в усіх регіонах стартував опалювальний сезон, за винятком Херсонщини, де ще зберігається відносно тепла погода.
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Про це сьогодні, 5 листопада. У своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, готовність громад та областей до зими є стовідсотковою.
Працюють 83% від усіх котелень, тепло подається до 70% житлових будинків та понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садочків, — зазначив він. — Профільні міністерства та відомства контролюють ситуацію та разом з місцевою владою розуміють свої зони відповідальності.
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