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Ракурс
Денис Шмигаль, фото: Telegram-канал прем’єр-міністра

В усіх регіонах стартував опалювальний сезон — Шмигаль

5 лис 2024, 13:43
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В Україні в усіх регіонах стартував опалювальний сезон, за винятком Херсонщини, де ще зберігається відносно тепла погода.


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Про це сьогодні, 5 листопада. У своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, готовність громад та областей до зими є стовідсотковою.

Працюють 83% від усіх котелень, тепло подається до 70% житлових будинків та понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садочків, — зазначив він. — Профільні міністерства та відомства контролюють ситуацію та разом з місцевою владою розуміють свої зони відповідальності.

Джерело: Ракурс


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