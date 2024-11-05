Денис Шмигаль, фото: Telegram-канал прем’єр-міністра

https://racurs.ua/ua/n200917-v-usih-regionah-startuvav-opaluvalnyy-sezon-shmygal.html

Ракурс

В Україні в усіх регіонах стартував опалювальний сезон, за винятком Херсонщини, де ще зберігається відносно тепла погода.

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Про це сьогодні, 5 листопада. У своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, готовність громад та областей до зими є стовідсотковою.