Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию на ВОТ, фото:

Жителей ВОТ, не получивших российские паспорта, будут выявлять путем принудительных медосмотров — ЦНС

5 ноя 2024, 15:00
999

Російські загарбники знову вдаються до примусових медичних оглядів місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України.


.

Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Огляди проводитимуть по селах за допомогою пересувних медичних комплексів. За відвідування цих оглядів відповідальними є колаборанти з районних адміністрацій, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що під час таких оглядів лікарі агітуватимуть укладати договір медичного страхування для якого необхідно мати паспорт ворога.

Тобто, одна з цілей цих оглядів є виявлення тих, хто не отримав паспорти, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС зазначають, що в таких пересувних комплексах працюють самі завезені з росії лікарі, тож українців закликають повідомляти про «гастролерів» до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров