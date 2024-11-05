Окупанти продовжують примусову паспортизацію на ТОТ

https://racurs.ua/ua/n200920-jyteliv-tot-yaki-ne-otrymaly-rosiyski-pasporty-vyyavlyatymut-shlyahom-prymusovyh-medoglyadiv-cns.html

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Російські загарбники знову вдаються до примусових медичних оглядів місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України.

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Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Огляди проводитимуть по селах за допомогою пересувних медичних комплексів. За відвідування цих оглядів відповідальними є колаборанти з районних адміністрацій, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що під час таких оглядів лікарі агітуватимуть укладати договір медичного страхування для якого необхідно мати паспорт ворога.

Тобто, одна з цілей цих оглядів є виявлення тих, хто не отримав паспорти, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС зазначають, що в таких пересувних комплексах працюють самі завезені з росії лікарі, тож українців закликають повідомляти про «гастролерів» до відповідного анонімного чат-бота.