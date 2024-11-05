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Российские «шахеды» ночью снова залетали в Беларусь, инфографика: «Белорусский Гаюн»
Два «шахеда» залетели в беларусь в ночь на 5 ноября (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n200921-dva-shaheda-zaleteli-v-belarus-v-noch-na-5-noyabrya-infografika.htmlРакурс
Російські «шахеди» в ніч на сьогодні, 5 листопада, щонайменше двічі залітали до білорусі.
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Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
За інформацією моніторингової групи:
- перший «шахед» залетів близько 02.31 в районі розташованого на межі з Чернігівською областю України селища Лоєва;
- другий пройшов через «білоруський коридор» Славутич-Прип'ять о 06.48−07.02.
Крім того, повідомлялося, що о 07.49 один із дронів відлетів до Брянської обл. та тримав курс у напрямку Білорусі, на Гомель. Що з ним сталося далі — невідомо, — зауважила моніторингова група.
Зазначається, що цієї ночі білоруська авіація для протидії «шахедам» не піднімалася.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські загарбники випустили по Україні 79 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.
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