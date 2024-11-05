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Курахово под угрозой окружения, - 33 ОМБр
Курахово под угрозой окружения, — 33 ОМБрhttps://racurs.ua/n200939-kurahovo-pod-ugrozoy-okrujeniya-33-ombr.htmlРакурс
Курахове під загрозою оточення.
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Це в ефірі «Радіо Свобода» підтвердив пресофіцер 33-ї ОМБр Назар Войтенков.
За його словами, росія рухається до Курахового із трьох сторін. За даними Генштабу, за останній день більшість російських атак була саме на Курахівському напрямку.
На початку жовтня російські війська окупували Вугледар, наприкінці — Селидове, між ними — понад десяток сіл і селищ. За підрахунками німецького видання Welt, російські війська захопили понад 470 кв. км лише за місяць, і це найбільший приріст захопленої території з березня 2022 року.
За добу на фронті відбулося 131 бойове зіткнення: ворог найбільше атакує на Курахівському і Покровському напрямках, повідомив Генштабу вечірному зведенні 5 листопада.
На Куп’янському напрямку ворог зосередив основні наступальні зусилля в районах населених пунктів Новоосинове та Лозова, де атакував сім разів.
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 9 разів атакували позиції українців неподалік Загризового, Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського. Всі атаки успішно відбиті нашими оборонцями.
На Покровському напрямку окупанти 31 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Гродівка. 3 боєзіткнення в районі Селидового досі тривають.
На Курахівському напрямку ворог 51 раз атакував наші позиції.
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