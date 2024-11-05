Курахове під загрозою оточення, - 33-ї ОМБр

https://racurs.ua/ua/n200939-kurahove-pid-zagrozou-otochennya-33-yi-ombr.html

Ракурс

Курахове під загрозою оточення.

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Це в ефірі «Радіо Свобода» підтвердив пресофіцер 33-ї ОМБр Назар Войтенков.

За його словами, росія рухається до Курахового із трьох сторін. За даними Генштабу, за останній день більшість російських атак була саме на Курахівському напрямку.

На початку жовтня російські війська окупували Вугледар, наприкінці — Селидове, між ними — понад десяток сіл і селищ. За підрахунками німецького видання Welt, російські війська захопили понад 470 кв. км лише за місяць, і це найбільший приріст захопленої території з березня 2022 року.